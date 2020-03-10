Ростов-на-Дону, , 00:02 — REGNUM Стадион «Ростов Арена» пережил настоящий наплыв болельщиков. Матч 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между футбольными клубами «Ростов» и ЦСКА (Москва) посетили 40 тыс. 432 зрителя. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе жёлто-синих.

«Триллер на «Ростов Арене» посетили более 40 тыс. человек. Это лучший результат нынешнего сезона», — говорится на странице команды в Instagram.

ИА REGNUM напоминает, что подопечные Валерия Карпина обыграли ЦСКА со счётом 3:2. Победа позволила «Ростову» (38 очков) закрепиться на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата. Опережают жёлто-синих «Краснодар» (41 очко) и петербургский «Зенит» (47 очков).

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