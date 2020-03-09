Реджо-нель-Эмилия, Италия, , 22:22 — REGNUM 9 марта в Реджо-нель-Эмилии на стадионе «Мапеи» в рамках 26 тура итальянской Серии А 2019/20 встретились коллективы «Сассуоло» и «Брешиа». Противостояние завершилось крупной победой «черно-зеленых» со счетом 3:0.

В конце первой половины 32-летний итальянский форвард Франческо Капуто открыл счет, замкнув передачу Грегуара Дефреля — 1:0. На экваторе второй половины Капуто и Жереми Бога довели счет до разгромного, отличившись на 61 и 75 минутах соответственно — 3:0.

Статистика матча («Сассуоло"/"Брешиа»)

Удары 19/10

Удары в створ 7/4

Владение 70%/30%

Фолы 15/9

Корнеры 5/4

«Сассуоло»: Консильи, Рожерио, Романья (Марлон ↑ 72), Толян (Мюлдюр ↑ 55), Феррари, Бога, Джуричич, Берарди (Дефрель ↑ 32), Бурабия, Локателли, Капуто.

«Брешиа»: Йоронен, Сабелли, Чансельор, Мартелла, Папетти, Змргал, Айе (Торрегросса ↑ 57), Бисоли (Скрабб ↑ 66), Дессена, Бьярнасон, Балотелли (Доннарумма ↑ 76).

«Сассуоло», одержав седьмую победу в сезоне и набрав 32 очка, поднялся на 11 позицию. «Брешиа» с 16 баллами расположилась на последней строчке в зоне вылета.