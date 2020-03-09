Реджо-нель-Эмилия, Италия, 9 марта 2020, 22:22 — REGNUM 9 марта в Реджо-нель-Эмилии на стадионе «Мапеи» в рамках 26 тура итальянской Серии А 2019/20 встретились коллективы «Сассуоло» и «Брешиа». Противостояние завершилось крупной победой «черно-зеленых» со счетом 3:0.
В конце первой половины 32-летний итальянский форвард Франческо Капуто открыл счет, замкнув передачу Грегуара Дефреля — 1:0. На экваторе второй половины Капуто и Жереми Бога довели счет до разгромного, отличившись на 61 и 75 минутах соответственно — 3:0.
Статистика матча («Сассуоло"/"Брешиа»)
Удары 19/10
Удары в створ 7/4
Владение 70%/30%
Фолы 15/9
Корнеры 5/4
«Сассуоло»: Консильи, Рожерио, Романья (Марлон ↑ 72), Толян (Мюлдюр ↑ 55), Феррари, Бога, Джуричич, Берарди (Дефрель ↑ 32), Бурабия, Локателли, Капуто.
«Брешиа»: Йоронен, Сабелли, Чансельор, Мартелла, Папетти, Змргал, Айе (Торрегросса ↑ 57), Бисоли (Скрабб ↑ 66), Дессена, Бьярнасон, Балотелли (Доннарумма ↑ 76).
«Сассуоло», одержав седьмую победу в сезоне и набрав 32 очка, поднялся на 11 позицию. «Брешиа» с 16 баллами расположилась на последней строчке в зоне вылета.