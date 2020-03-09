Берлин, 9 марта 2020, 22:14 — REGNUM В рамках матча онлайн-турнира ESEA MDL Season 33 Europe встретились команды BIG и AGO. Противостояние завершилось крупной победой польской команды на Dust2 со счетом 16:6.
MVP противостояния с коэффициентом k/d 1,57 стал Доминик «GruBy» Свидерски. Средний урон игрока за раунд составил 99,5. В составе немецкого коллектива отличился турецкий киберспортсмен Исмаилкан Дорткардеш, выступающий под никнеймом «XANTARES».
Одержав девятую победу на турнире и набрав 27 очка, пятерка из AGO поднялась на вторую строчку. BIG с 24 баллами расположился двумя позициями ниже.