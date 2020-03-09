Анкара, , 21:59 — REGNUM 9 марта в городе Акара (Турция) на стадионе «Эриаман» в рамках 25 тура турецкой Суперлиги 2019/20 был разыгран матч между командами «Генчлербирлиги» и «Антальяспор». Противостояние завершилось боевой ничьей 1:1. На матче работала бригада арбитров: Халил Мелер, Мустафа Эйсой, Озгур Эртем и Ферхан Кестанлиоглу.

На единственный мяч Жованни Сьо на 53 минуте матча «Антальяспор» ответил голом за авторством 34-летнего экс-форварда сборной Германии Лукаша Подольски на 82 минуте.

Лучшим игроком матча с оценкой 8,41 был признан 30-летний ивуарийский форвард Жованни Сьо, забивший единственный мяч хозяев, выигравший 2 воздушные дуэли и совершивший 1 успешную обводку. Точность передач нападающего составила 88%.

Желтые карточки: Сентьес — 27, Чико — 35, Туре — 56, Сессеньон — 64.

«Генчлербирлиги», набрав 28 очков, расположился на 11 строчке. «Антальяспор» с 27 баллами идет позицией ниже.