Киев, 9 марта 2020, 21:21 — REGNUM «Рожденные побеждать» впервые с 2016 года поднялись на первое место в топе команд HLTV.org, обойдя датский коллектив Astralis по очкам (853 и 847 соответственно).
Состав Na’Vi :
Егор «flamie» Васильев
Александр «s1mple» Костылев
Денис «electronic» Шарипов
Кирилл «Boombl4» Михайлов
Илья «Perfecto» Залуцкий
Последний турнир, на котором участвовала команда, был IEM Katowice 2020, где «рожденные побеждать» взяли первое место. Следующий турнир, в котором Na’Vi примут участие, будет ESL Pro League Season 11, который начнется 16 марта и продлится до 12 апреля.