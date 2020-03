Берлин, , 21:05 — REGNUM Матч между немецкими коллективами BIG и Unicorns of Love был разыгран 9 марта в рамках турнира ESEA MDL Season 33 Europe. Игра проводилась в формате best of 1 на карте Nuke.

Выиграв две половины со счетом 9:6 и 7:3 команда Йоханнеса «tabseN» Водарца одолела пятерку из Unicorns of Love с общим счетом 16:9.

Лучшими стрелками противостояния стали турок Исмаилкан «XANTARES» Дорткардеш и Тизиан «tiziaN» Фельдбуш, коэфиициент k/d которых составил 1,79 и 1,85 соответственно. Средний урон за раунд — 94,9 и 91,2.

Коллектив BIG, набрав 24 очка, поднялся на третье место в группе A. Unicorns of Love с четырьмя победами и 12 баллами остался на 14 месте.