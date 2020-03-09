Санкт-Петербург, , 20:56 — REGNUM 9 марта на стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге коллективы «Зенит» и «Уфа» встретились в рамках 21 тура Российской Премьер-лиги 2019/20. Игра завершилась нулевой ничьей.

MVP противостояния с оценкой 7.77 был признан 33-летний экс-голкипер сборной России Александр Беленов, совершивший 3 спасения. Точность передач футболиста составила 94%.

Желтые карточки: Пуцко — 29, Бизяк — 45, Ракицкий — 50, Йокич — 52, Барриос — 77, Евсеев — 90.

Статистика матча («Зенит"/"Уфа»)

Удары 14/7

Удары в створ ворот 3/2

Соотношение владения 65%/35%

Нарушения 7/11

Корнеры 7/1

Оценки WhoScored 6.70/6.75

«Зенит»: Лунев, Жустино (Дриусси ↑ 67), Ракицкий, Караваев, Осорио, Барриос, Жирков, Оздоев (Ерохин ↑ 77), Ригони (Азмун ↑ 46), Малком, Дзюба.

«Уфа»: Беленов, Пуцко, Неделчару, Табидзе, Алиев, Йокич, Урунов (Тилль ↑ 72), Карп, Голубев, Фомин, Бизяк (Кротов↑ 65).

Бригада арбитров: Алексей Сухой | Дмитрий Сафьян | Николай Еремин.

«Зенит», набрав 47 очков, укрепился на первой позиции в таблице РПЛ. «Уфа» с 26 баллами расположилась на восьмом месте.