Минск, 9 марта 2020, 20:55 — REGNUM 9 марта в рамках матча ESEA MDL Season 33 Europe встретились команды Nemiga и Wisla Krakow. Противостояние завершилось уверенной победой белорусского коллектива.
Лучшим стрелком противостояния стал Антони «speed4k» Титов, коэффициент k/d которого составил 2,5 при 20 киллах, средний урон за раунд — 81,1.
Nemiga одержала шестую победу над турнире, набрала 18 очков и поднялась на девятое место, обойдя Team Spirit. Wisla Krakow с девятью баллами осталась на предпоследней позиции.