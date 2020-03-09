Москва, , 19:12 — REGNUM Отборочные матчи к Чемпионату мира по футболу 2022 года в зоне Азиатской конфедерации перенесли с конца марта и начала июня на более поздний срок.

Соответствующее решение приняли Международная федерация футбола (ФИФА) и Азиатская футбольная конфедерация (АФК).

Матчи должны были состояться с 23 по 31 марта и с 1 по 9 июня 2020 года. Новые даты проведения игр станут известны позднее.

Как сообщало ИА REGNUM, церемония зажжения Олимпийского огня для «Олимпиады-2020» пройдёт без зрителей в Греции из-за эпидемии коронавируса.

Олимпийская церемония прикосновения к пламени состоится 12 марта, на неё приглашены 100 человек, аккредитованных Международным олимпийским комитетом и оргкомитетом Игр в Токио. Для журналистов мероприятие будет закрыто.

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