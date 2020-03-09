Москва, , 18:49 — REGNUM Футболисты команды «Краснодар» на выезде переиграли московский «Спартак» в матче двадцать первого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая завершилась со счетом 1:0, прошла 9 марта на стадионе «Открытие Арена» в Москве.

Героем встречи в составе гостей стал нападающий Ари, который на 71-й минуте реализовал пенальти.

Отметим, что после двадцати одного матча в чемпионате России «Краснодар» пока занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 41 очко. Московский «Спартак», набравший 25 баллов, находится на десятой позиции.

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