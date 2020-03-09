Ростов-на-Дону, , 16:19 — REGNUM Футболисты клуба «Ростов» на своем поле переиграли московский ЦСКА в матче двадцать первого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая завершилась со счетом 3:2, прошла 9 марта на «Ростов-Арене» в Ростове-на-Дону.

В составе победителей голевыми действиями отметились Роман Еременко, Ивелин Попов и Павел Мамаев. У проигравших мячи забили Арнор Сигурдссон и Максим Осипенко (автогол).

Отметим, что после двадцати одного матча в чемпионате России «Ростов» пока занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 38 очков. Клуб ЦСКА, набравший 35 баллов, находится на пятой позиции.

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