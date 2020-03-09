Москва, , 11:18 — REGNUM Ирландский боец Конор Макгрегор ответил на заявление российского бойца Хабиба Нурмагомедова об участии в уличных драках ироничными сообщениями на своей странице в социальной сети Twitter.

6 марта состоялась пресс-конференция турнира UFC 249, в рамках которого состоится бой за чемпионский титул в легком весе между действующим чемпионом Хабибом Нурмагомедовым и американским бойцом Тони Фергюсоном. В ходе пресс-конференции Нурмагомедов заявил, что ему доводилось участвовать в уличных драках в Дагестане.

После этого Макгрегор опубликовал на своей странице две фотографии с подписью «Уличная драка». Первый кадр взят из видео, снятого во время нападения Макгрегора на автобус с бойцами UFC в апреле 2018 года, второй — из видео с массовой дракой после боя между Нурмагомедовым и Макгрегором в октябре того же года.

Российский боец также ответил на этот выпад сообщением в Twitter. Он опубликовал кадр из видеозаписи с боем с Макгрегором, сделанный во время проведения удушающего приёма.

«Heeeelp» (с англ. — на помощь), — подписал изображение Нурмагомедов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном состоится 18 апреля в Нью-Йорке.

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