Москва, , 09:09 — REGNUM Об обстоятельствах смещения с должности Юрия Красножана с поста главного тренера, после матча с махачкалинским «Анжи» в 2011 году, рассказала бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Увольнение Красножана очень тяжело далось, это было одно из самых сложных решений. Были ли у меня доказательства по матчу «Локомотив» — «Анжи»? Да, были. Какие? Не скажу», — приводит слова Смородской.

Смородская сказала, что ей удалось выявить «договорняк в российском футболе».

В мае 2011 года московский «Локомотив» на своём поле проиграл «Анжи» (1:2), после чего главный тренер был уволен.

Как сообщало 9 июня 2014 ИА REGNUM, бывший форвард московского «Локомотива» Родолфу рассказал о договорных матчах во времена игры за железнодорожников. По словам игрока, это стало причиной увольнения Красножана «Смородская еще до начала матча знала, что тренер будет сдавать игру».

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