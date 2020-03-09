Вашингтон, , 07:05 — REGNUM Теннисный турнир BNP Paribas Open 2020, который должен был состояться в марте в американском Индиан-Уэллсе, был отменен из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщили организаторы соревнований.

Организаторы подчеркнули, что для них безопасность болельщиков, спортсменов и местных жителей стоит на первом месте, поэтому турнир было решено отменить. Однако не исключается, что соревнования будут перенесены на более поздний срок.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 марта Союз европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) отменила традиционное рукопожатие между матчами. Эта мера была принята в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с целью предотвращения угрозы распространения коронавируса нового типа.

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