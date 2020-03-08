Москва, , 21:05 — REGNUM Футболисты московского клуба «Локомотив» на своем поле переиграли грозненский «Ахмат» в матче двадцать первого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая завершилась со счетом 1:0, прошла 8 марта на «РЖД-Арене» в Москве.

Героем встречи в составе хозяев поля стал португальский нападающий Эдер, который забил единственный гол на 32-й минуте.

Отметим, что после двадцати одного матча в чемпионате России «Локомотив» пока занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 38 очков. Клуб «Ахмат», набравший 20 баллов, находится на пятнадцатой позиции.

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