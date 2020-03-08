Казань, , 20:50 — REGNUM Футболисты казанского клуба «Рубин» на своем поле уступили самарской команде «Крылья Советов» в матче двадцать первого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая завершилась со счетом 0:1, прошла 8 марта на стадионе «Центральный» в Казани.

Героем встречи в составе гостей стал полузащитник Денис Попович, который забил единственный гол на 42-й минуте.

Отметим, что после двадцати одного матча в чемпионате России «Рубин» пока занимает четырнадцатое место в турнирной таблице, имея в активе 20 очков. Клуб «Крылья Советов», набравший 22 балла, находится на двенадцатой позиции.

Читайте также: Мостовой и Заика помогли «Сочи» переиграть «Урал»