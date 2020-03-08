Сочи, Краснодарский край, , 19:25 — REGNUM Футболисты клуба «Сочи» (Краснодарский край) нанесли поражение команде «Урал» (Екатеринбург) в домашнем матче двадцать первого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая завершилась со счетом 2:0, прошла 8 марта на стадионе «Фишт» в Сочи.

В составе победителей голевыми действиями отметились Андрей Мостовой и Кирилл Заика.

Отметим, что после двадцати одного матча в чемпионате России «Сочи» пока занимает шестнадцатое место в турнирной таблице, имея в активе 18 очков. Клуб «Урал», набравший 25 баллов, находится на восьмой позиции.

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