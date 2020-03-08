Холменколлен, Норвегия, , 17:25 — REGNUM Российский лыжник Александр Большунов выиграл марафон в норвежском Холменколлене и завоевал малый Хрустальный глобус в дистанционных гонках Кубка мира — 19/20.

Российский лыжник преодолел дистанцию за 2 часа 8 минут 5,3 секунды. Второе место занял норвежец Симен Крюгер (+0,9 секунд), третье — норвежец Эмиль Иверсен (+19,5).

Таким образом, победа в марафоне гарантировала Большунову победу в зачете Кубка мира в дистанционных гонках.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Большунов не смог выйти в финал спринтерской гонки на третьем этапе многодневки «Ски Тур». Большунов выбыл на стадии полуфинала из-за инцидента с норвежским спортсменом Сименом Крюгером. Во время гонки Крюгер сбил Большунова.

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