Москва, , 16:26 — REGNUM Применение эритропоэтина (ЭПО) российскими спортсменами началось при бывшем главе Союза биатлонистов России Александре Тихонове, заявил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

«Начало и расцвет ЭПО и все наши проблемы начались при величайшем президенте СБР в мировой истории Александре Тихонове», — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля итальянская полиция провела обыски в отеле, в котором остановились биатлонист Александр Логинов и его тренер Александр Касперович.

Обыск был проведен по запросу исполняющей обязанности антидопингового менеджера IBU Сары Фуссек-Хаккарайнен, которая заподозрила Логинова в использовании допинга.

Ранее Губерниев заявил, что «все движения вокруг аккредитации Касперовича, доносы в полицию, обыски и конфискации начались после слов Александра Тихонова».

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