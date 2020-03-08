Ростов-на-Дону, , 00:45 — REGNUM Гандбольный клуб «Ростов-Дон» победил «Ференцварош» (Венгрия) в матче заключительного тура основного раунда Лиги чемпионов. Подопечные Амброса Мартина оказались сильнее соперниц, завершив домашнюю встречу со счётом 29:26. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донской команды.

Наиболее результативную игру показали Анна Вяхирева и Анна Сень, забившие по шесть мячей в ворота соперниц. По четыре гола записали на свой счёт Ксения Макеева и Лоис Аббинг.

ИА REGNUM напоминает, что ранее подопечные Амброса Мартина обеспечили себе досрочный выход в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв на выезде «Вайперс» (Норвегия) (32:29).

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