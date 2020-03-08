Рио-де-Жанейро, Бразилия, , 00:13 — REGNUM Новоиспеченный состав Dignitas, состоящий из ветеранов CS: GO и молодого норвежца Хакона «hallzerk» Фьерли, потерпел поражение от команды fnatic на двух картах Inferno и Overpass со счетом 15:19 и 16:3 соответственно, выиграв лишь одну карту Vertigo со счетом 22:18.

Самым ценным игроком противостояния стал Джеспер «JW» Векселл, настрелявший 79 фрагов, коэффициент k/d которого составил 1,32, средний урон за раунд — 84,9.

Пятка из Dignitas опустилась в нижнюю сетку и завтра сразится с победителем пары SMASH — Movistar Riders за вылет с квалификаций на Europe Minor на Мажор в Рио. Fnatic же будут бороться за первое место с победителем матча GODSENT — Complexity.