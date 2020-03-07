Барселона, Испания, , 22:28 — REGNUM 7 марта в Каталонии на стадионе «Камп Ноу» команды «Барселона» и «Реал Сосьедад» встретились в рамках 27 тура испанской Примеры сезона 2019/20. Противостояние завершилось минимальной победой «сине-гранатовых» со счетом 1:0.

Единственный мяч на 81 минуте матча забил шестикратный обладатель Золотого Мяча Лионель Месси ударом с пенальти. Этот гол стал для аргентинца 24 в сезоне во всех турнирах (18 — Примеры, 2 — Лига Чемпионов, 2 — Кубок Испании, 1 — Суперкубок Испании).

По версии портала WhoScored Лионель Месси стал лучшим игроком матча, заработав оценку 7.93, подав 2 корнера и совершив 6 успешных обводок и 1 отбор. Точность передач футболиста составила 89%.

«Барселона», одержав 18 победу в сезоне и набрав 58 очков, временно поднялась на первое место в турнирной таблице. «Реал Сосьедад» с 43 баллами расположился на 6 строчке.

Желтые карточки: Лангле — 16, Месси — 42, Мерино — 56, Пике — 61, Гевара — 76, Оярасабаль — 81, Бускетс — 88.