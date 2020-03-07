Лондон, , 22:27 — REGNUM Матч 29 тура Английской Премьер-лиги между командами «Бернли» и «Тоттенхэм» был разыгран 7 марта на стадионе «Терф Мур». Противостояние завершилось боевой ничьей.

Первый мяч на 13 минуте матча забил 28 летний форвард сборной Новой Зеландии Крис Вуд. В дебюте второй половины Деле Алли ударом с пенальти восстановил равновесие в счете — 1:1.

Лучшим игроком матча был признан 20-летний фланговый защитник Джапет Танганга, заработавший оценку 7.69 (whoscored), выигравший 6 воздушных единоборств и совершивший 2 отбора и 3 обводки. Точность передач футболиста составила 75%.

Статистика матча («Бернли"/ «Тоттенхэм»)

Удары 16/12

Удары в створ ворот 8/2

Владение 45%/55%

Нарушения 16/11

Угловые 2/5

Оценки WhoScored 6.76/6.69

«Бернли»: Поуп, Тейлор, Ми, Тарковски, Бардсли, Корк, Макнейл, Хендрик (Леннон ↑ 90), Вествуд, Вуд, Родригес (Выдра ↑ 68).

«Тоттенхэм»: Льорис, Алдервейрелд, Дайер, Вертонген, Санчес, Ндомбеле (Ло Чельсо ↑ 46), Танганга, Скипп (Моура ↑ 46), Ламела (Орье ↑ 78), Алли, Бергвейн.

Предупреждения: Ламела — 19, Тейлор — 51, Санчес — 56, Тарковски — 57, Корк — 59, Хендрик — 76, Бергвейн — 78, Ло Чельсо — 90, Вествуд — 90.

«Бернли», набрав 39 очков, поднялся на десятое место. «Тоттенхэм» с 41 баллом расположился двумя позициями выше.