Таллин, , 21:38 — REGNUM Первое место на юниорском чемпионате мира (ЧМ) по фигурному катанию, проходящий в эти дни в Таллине, заняла 13-летняя спортсменка из России Камила Валиева.

По итогам двух выступлений, в короткой и произвольной программах, Валиева набрала 227,30 балла — 74,93 и 152,38 баллов соответственно.

Представительница России Дарья Усачёва уступила победительнице турнира 19,56 балла, выиграв серебро чемпионата с результатом в 207,74 (68,45 + 139,29) балла.

Бронзовую медаль досталась фигуристке из США Алисе Лю, которая набрала 204,83 (67,52 + 137,31) балла.

Напомним, чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров проходит с 2 по 8 марта в эстонской столице Таллине.

Читайте ранее в этом сюжете: Плющенко: Сотникова приняла правильное решение