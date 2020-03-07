Ницца, Франция, , 21:10 — REGNUM Главный тренер «Монако» Роберт Морено выпустит 23-летнего лидера сборной России Александра Головина в стартовом составе на матч 28 тура французской Лиги 1 против «Ниццы». Игра пройдет на стадионе «Альянц Ривьера».

На матче будет работать бригада арбитров: Амаури Делеру, Бертран Жуанно и Николя Дано.

«Ницца»: Вальтер Бенитес, Данте, Данило Барбоза, Маланг Сарр, Риза Дурмиши, Мусса Ваг, Пьерр Лис-Мелу, Арно Лусамба, Адам Уна, Алексис Клод Морис, Каспер Дольберг.

«Монако»: Бенжамен Лекомт, Фоде Туре, Гильермо Марипан, Камиль Глик, Рубен Агилар, Тьемуэ Бакайоко, Александр Головин, Юссуф Фофана, Сеск Фабрегас, Виссам Бен-Йеддер, Стеван Йоветич.

На данный момент «Ницца» с 38 баллами располагается на 9 строчке в турнирной таблице лиги. «Монако», набрав 40 очков, после пяти матчей подряд без поражений идет двумя позициями выше.