Москва, , 20:51 — REGNUM В Канаде в связи с распространением коронавируса COVID-19 не пройдет чемпионат мира (ЧМ) по хоккею среди женщин 2020 года. Об этом сообщил глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель ТАСС.

«Мы (IIHF) отменили ЧМ (по хоккею среди женщин) в Канаде», — сказал глава федерации.

Напомним, хоккейный турнир в городах Галифакс и Труро должен был пройти с 31 марта по 10 апреля.

Как передавало ИА REGNUM, 4 марта вице-президент IIHF Калерво Куммола заявил, что ЧМ по хоккею 2020 года может быть проведён в сокращённом формате из-за коронавируса.

По его словам, IIHF готова исключить несколько команд из числа участниц ЧМ-2020 и провести турнир в сокращённом формате.

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