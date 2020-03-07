Рио-де-Жанейро, Бразилия, , 20:33 — REGNUM Шведский коллектив Ninjas in Pyjamas одержал волевую победу над норвежским Apeks и вышел во второй раунд квалификаций на Europe Minor, где встретится с командой BIG. Apeks опустился в сетку лузеров, где завтра сыграет с «Nordavind» в матче за вылет.

После поражения на Overpass со счетом 12:16 шведы одержали две победы подряд на Inferno (16:5) и Vertigo (16:14). Лучшим стрелком матча стал Николас «Plopski» Гонсалес Замора, заработавший статистика 60−45, коэффициент k/d которого составил 1,33, средний урон за раунд — 85,1.

В составе норвежцев выделился Сандер «Grusarn» Иверсен — единственный из игроков Apeks, заработавший положительную статистику (59−52).