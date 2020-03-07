Вулвергемптон, Великобритания, , 20:15 — REGNUM В матче 29 тура Английской Премьер-лиги 2019/20 между командами «Вулверхэмптон» и «Брайтон» была зафиксирована ничья со счетом 0:0. Игра проходила 7 марта на стадионе «Молинью».

MVP противостояния стал 23-летний хавбэк сборной Мали Ив Биссума, заработавший оценку 7.48, совершивший 4 успешные обводки и 5 отборов и выигравший 1 воздушное единоборство. Точность передач полузащитника составила 84%.

Бригада арбитров: Андре Марринер | Скотт Леджер | Саймон Лонг | Джереми Симпсон.

«Вулверхэмптон»: Патрисиу, Боли, Коуди, Саисс, Доэрти, Невеш (Траоре ↑ 64), Моутиньо, Винагре, Дендонкер, Жота (Каштелу ↑ 74), Хименес.

«Брайтон»: Райан, Данк, Уэбстер, Берн, Монтойа, Биссума, Троссард (Джаханбакш ↑ 82), Муй (Стивенс ↑ 89), Марч (Аллистер ↑ 80), Преппер, Мопе.

Желтые карточки: Монтойа — 37, Саисс — 45, Берн — 54, Данк — 54.

«Вулверхэмптон», набрав 43 очка и обойдя «Шеффилд», временно поднялся на 5 место. «Брайтон» с 29 баллами расположился на 15 позиции.