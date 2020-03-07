Лондон, 7 марта 2020, 20:09 — REGNUM 7 марта в рамках 29 тура Английской Премьер-лиги сезона 2019/20 на стадионе «Сент-Мэрис» был разыгран матч между коллективами «Саутгемптон» и «Ньюкасл». Игра завершилась минимальной победой «сорок».
Единственный мяч на 79 минуте забил 22-летний вингер Аллан Сен-Максимен, перешедший прошлым летом из «Ниццы» за €18 млн.
Лучшим игроком матча с оценкой 8.76 был признан вратарь хозяев Алекс МакКарти, совершивший 6 спасений. Точность передач голкипера составила 52%.
Статистика матча («Саутгемптон"/ «Ньюкасл»)
Удары 5/14
Удары в створ 3/7
Соотношение владения мячом 37%/63%
Нарушения 14/15
Угловые 5/8
Оценки WhoScored 6.52/6.79
Желтые карточки: Манкильо — 45, Ритчи — 56, Жоэлинтон — 90.
Красные карточки: Дженепо — 28.
«Ньюкасл», одержав девятую в сезоне победу и набрав 25 очков, поднялся на 13 место. «Саутгемптон» с 34 баллами опустился на 14 позицию.