Лондон, , 20:09 — REGNUM 7 марта в рамках 29 тура Английской Премьер-лиги сезона 2019/20 на стадионе «Сент-Мэрис» был разыгран матч между коллективами «Саутгемптон» и «Ньюкасл». Игра завершилась минимальной победой «сорок».

Единственный мяч на 79 минуте забил 22-летний вингер Аллан Сен-Максимен, перешедший прошлым летом из «Ниццы» за €18 млн.

Лучшим игроком матча с оценкой 8.76 был признан вратарь хозяев Алекс МакКарти, совершивший 6 спасений. Точность передач голкипера составила 52%.

Статистика матча («Саутгемптон"/ «Ньюкасл»)

Удары 5/14

Удары в створ 3/7

Соотношение владения мячом 37%/63%

Нарушения 14/15

Угловые 5/8

Оценки WhoScored 6.52/6.79

Желтые карточки: Манкильо — 45, Ритчи — 56, Жоэлинтон — 90.

Красные карточки: Дженепо — 28.

«Ньюкасл», одержав девятую в сезоне победу и набрав 25 очков, поднялся на 13 место. «Саутгемптон» с 34 баллами опустился на 14 позицию.