Мадрид, , 20:03 — REGNUM 7 марта в Мадриде коллективы «Атлетико» и «Севилья» встретились в рамках 27 тура Примеры на стадионе «Ванда Метрополитано». Противостояние завершилось боевой ничьей.

Лучшим игроком матча с оценкой 7.72 по версии whoscored был признан 20-летний атакующий полузащитник сборной Португалии Жоау Желиш, отличившийся забитым мячом и совершивший 3 успешные обводки. Точность передач футболиста составила 92%.

«Атлетико», набрав 45 очков, временно остался на пятой позиции. «Севилья» с 47 баллами укрепилась на третьем месте.

Предупреждения: Сантос — 31, Навас — 43, Банега — 45, Гудель — 56, Фелиш — 73, Триппьер — 77.

Голы: Люк Де Йонг (Хоан Хордан) 19 — 0:1, Альваро Мората (пенальти) 32 — 1:1, Жоау Филиш (Коке) 36 — 2:1, Лукас Окампос (пенальти) 43 — 2:2.