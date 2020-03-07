Лондон, , 19:54 — REGNUM 7 марта в Лондоне (Великобритания) на стадионе «Эмирейтс» был разыгран матч 29 тура АПЛ между командами «Арсенал» и «Вест Хэм». Противостояние завершилось минимальной победой «канониров». На матче работала бригада арбитров: Мартин Аткинсон, Ли Беттс, Сиан Массей и Джон Брукс.

Единственный мяч на 78 минуте матча забил 28-летний французский форвард Александр Ляказетт, замкнув передачу Месута Озила.

«Арсенал»: Лено, Сократис, Мари, Луис, Сака, Себальос, Джака, Озил (Беллерин ↑ 89), Пепе (Нельсон ↑ 69), Обамеянг, Нкетиа (Ляказетт ↑ 59).

«Вест Хэм»: Фабьянски, Крессуэлл, Огбонна, Диоп, Нгакия, Нобл (Соучек ↑ 81), Боуэн (Снодграсс ↑ 89), Форналс (Андерсон ↑ 87), Райс, Аллер, Антонио.

Желтые карточки: Форналс — 9, Сократис — 63, Антонио — 90.