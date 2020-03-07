Фрайбург, Германия, , 19:42 — REGNUM 7 марта на стадионе «Шварцвальд-Штадион» в рамках 25 тура немецкой Бундеслиги сезона 2019/20 был разыгран матч между командами «Фрайбург» и «Унион». Противостояние завершилось уверенной победой «бразильцев из Брайсгау» со счетом 3:1.

MVP противостояния с оценкой 8.53 по версии портала WhoScored был признан 26-летний хавбэк сборной Италии Винченцо Грифо, отличившийся двумя голевыми передачами, совершивший 2 успешные обводки и подавший 4 корнера. Точность передач футболиста составила 74%.

Забитые голы: Роланд Саллай (Винченцо Грифо) 34 — 1:0, Кристиан Гюнтер 55 — 2:0, Себастьян Андерссон (Кристофер Триммель) 61 — 2:1, Робин Кох (Винченцо Грифо) 82 — 3:1.

Желтые карточки: Гюнтер — 12, Фридрих — 47, Саллай — 60, Ингвартсен — 75.

Красные карточки: Фридрих — 90.

Одержав 10 победу в сезоне и набрав 36 очков, «Фрайбург» поднялся на восьмое место. «Унион» (Берлин) с 30 балла расположился тремя позициями ниже. В следующем туре «Фрайбург» встретится с командой «РБ Лейпциг», «Унион» — с «Баварией».