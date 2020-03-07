Вольфсбург, Германия, , 19:28 — REGNUM Матч 25 тура немецкой Бундеслиги между командами «Вольфсбург» и «Ред Булл Лейпциг» завершился со счетом 0:0.

Лучшим игроком встречи с оценкой 7,83 по версии whoscored был признан 28-летний вингер сборной Швейцарии Ренато Штеффен, совершивший 5 успешных обводок и выигравший 1 воздушную дуэль. Точность передач нападающего составила 82%.

«Вольфсбург»: Кастельс, Силва, Штеффен (Руссийон ↑ 84), Брукс, Кнохе, Брекало (Клаус ↑ 77), Герхардт, Мехмеди (Виктор ↑ 64), Шлагер, Арнольд, Вегорст.

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Упамекано, Клостерманн, Халштенберг, Анхелиньо (Лукман ↑ 81), Забитцер, Форсберг (Ольмо ↑ 60), Нкунку, Лаймер, Поульсен (Вернер ↑ 60), Шик.

Желтые карточки: Лаймер — 41, Упамекано — 57, Силва — 64, Вегорст — 78, Ольмо — 90.

«Вольфсбург» с 36 баллами остался на седьмой позиции. «Быки», набрав 50 баллов, укрепились на втором месте.