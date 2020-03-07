Ярославль, , 19:23 — REGNUM В мэрии Ярославля назвали предварительные причины запрета на проведение матчей Кубка России и Футбольной национальной лиги. Как ранее сообщало ИА REGNUM, игры кубка и чемпионата в марте 2020 года были отменены из-за плохого состояния поля. Травы на поле почти нет.

Поле «Шинника» Твиттер ФК «Урал»

Сразу после отмены мэрия от имени МАУ «Дирекция спортивных сооружений» сообщила, что «трава в это время года не растет». Позднее версия была скорректирована. Теперь причиной называют реконструкцию футбольного поля, которая была проведена за счет федерального бюджета при подготовке к Чемпионату мира по футболу 2018 года.

Реконструкция проходила в 2017 году, на нее было потрачено 103 миллиона рублей. Была полностью заменена система обогрева. Власти тогда сообщали, что поле теперь полностью соответствует требованиям ФИФА, на нем можно проводить соревнования международного уровня. Сейчас в мэрии заявляют, что «при реконструкции поля в 2017 году была изменена система подогрева поля и теперь в связи с этими изменениями уменьшилась и теплоотдача на поле».

«Мы не можем сделать отопление поля на уровне 20 градусов, теплоноситель не дает таких мощностей при высокой уличной температуре», ― пояснил агроном стадиона Виталий Лопоносов.

В мэрии говорят, что при проектировании реконструкции стадиона не была учтена модернизация теплового узла под изменение системы подогрева. Толщина земляной подушки увеличилась, и теперь теплоузлу не хватает мощности прогреть 20 см земли.

При этом в мэрии обещают, что срыв старта сезона «Шинника» не пройдет безнаказанно.

«После окончательной проверки будут приняты решения, в том числе и кадровые. Мы сделаем всё, чтобы домашняя арена нашего футбольного клуба «Шинник» работала без заминок и могла принимать у себя матчи Первого дивизиона чемпионата России и Кубка России», ― сказал мэр Ярославля Владимир Волков.

Теперь власти обещают модернизировать теплоузел и укрепить каркас газона. На это вновь выделены значительные деньги — 26 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, срыв старта сезона совпал со сменой директора МАУ «Дирекция спортивных сооружений». Новая версия мэрии города делает виновной во всем прежнее руководство как учреждения, так и городских и областных властей. Во время реконструкции за нее отвечали зампред регионального правительства Виктор Костин и заммэра Ярославля Иван Лилеев. Оба они давно покинули свои посты. Лилеев сейчас является помощником министра спорта России.

Кто бы ни был виновен персонально, очевидным остается одно — сотни миллионов рублей на реконструкцию ярославских стадионов к ЧМ-2018 были потрачены неэффективно. Кстати, во время проведения чемпионата мира ярославские площадки (стадионы «Шинник» и «Славнефть») не использовались вообще. А поле, которое должно было соответствовать мировому уровню, не годится даже для матчей второй по значимости лиги России.

Читайте ранее в этом сюжете: Хоть трава не расти: матч в Ярославле сорвали «кадровые игры» мэрии?