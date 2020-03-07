Гельзенкирхен, Германия, , 19:23 — REGNUM 7 марта на стадионе «Фельтинс-Арена» в рамках 25 тура Бундеслиги был разыгран матч между командами «Шальке» и «Хоффенхайм». Противостояние завершилось боевой ничьей.

Первый мяч на 20 минуте матча забил опорный полузащитник национальной сборной США Уэстон Мак-Кенни после передачи Джонджо Кенни — 1:0. На экваторе второй половины Кристоф Баумгартнер восстановил равновесие в счете — 1:1. Голевой передачей отличился Бенджамин Хюбнер.

MVP противостояния порталом whoscored был признан Уэстон Мак-Кенни, забивший единственный мяч «горняков», заработавший оценку 8,15 и совершивший 1 обводку и 2 успешных отбора. Точность передач американского футболиста составила 86%.

На матче работала бригада арбитров: Свен Яблонски, Хольгер Хеншель, Жан Клеменс Нитцель и Флориан Бадштюбнер.

«Шальке», набрав 37 очков, остался на шестой строчке в турнирной таблице лиги. «Хоффенхайм» с 35 баллами идет тремя позициями ниже.