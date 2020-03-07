Берлин, , 19:22 — REGNUM 7 марта на стадионе «БайАрена» коллективы «Байер-04» и «Айнтрахт» (Франкфурт) встретились в рамках 25 тура немецкой Бундеслиги 2019/20. Игра завершилась крупной победой «фармацевтов» со счетом 4:0.

MVP противостояния стал форвард молодежной сборной Бразилии Паулиньо, отличившийся двумя голами и одним ассистом, заработавший оценку 9,22 и совершивший 3 успешные обводки. Точность передач футболиста составила 83%.

Статистика матча («Байер"/ «Айнтрахт»)

Удары 14/7

Удары в створ 8/3

Владение 61%/39%

Фолы 10/11

Угловые 1/3

Забитые мячи: Кай Хаверц (Мусса Диаби) 4 — 1:0, Карим Беллараби (Паулиньо) 15 — 2:0, Паулиньо (Карим Беллараби) 50 — 3:0, Паулиньо (Кай Хаверц) 55 — 4:0.

«Байер», набрав 47 очков, обошел менхенгладбахскую «Боруссию» и поднялся на четвертое место. «Айнтрахт» с 28 баллами расположился на 12 строчке.