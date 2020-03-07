Москва, , 19:01 — REGNUM Футболисты московского клуба «Динамо» нанесли поражение с минимальным счетом команде «Тамбов» в домашнем матче двадцать первого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая завершилась со счетом 1:0, прошла 7 марта на «ВТБ-Арене» в Москве.

Героем встречи в составе хозяев поля стал форвард Николай Комличенко, который забил единственный гол на 34-й минуте.

Отметим, что после двадцати одного матча в чемпионате России «Динамо» пока занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в активе 27 очков. Клуб «Тамбов», набравший 22 балла, находится на двенадцатой позиции.

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