Москва, , 18:27 — REGNUM Единственный мяч на 34 минуте матча забил таранный форвард сборной России Николай Комличенко, замкнув навес Константина Рауша с левого фланга атаки. Для россиянина этот мяч стал первым в составе московской команды.

Статистика матча («Динамо"/ «Тамбов»)

Удары 5/4

Удары в створ 3/2

Владение 60%/40%

Фолы 7/12

Угловые 6/3

«Динамо», набрав 27 очков и обойдя «Спартак», «Уфу» и «Урал», временно заняло 7 позицию. «Тамбов» с 22 баллами расположился на 12 строчке.

Желтые карточки: Филин — 21, Грицаенко — 59, Обухов — 80, Рауш — 84, Мелкадзе — 89.