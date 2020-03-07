Осло, , 18:26 — REGNUM Победительницей общего зачета Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2019/20 стала норвежка Тереза Йохауг.

По итогам 37 из 43 гонок она набрала 2508 очков, став недосягаемой для соперниц.

Второе место занимает Хейди Венг (Норвегия) с 1697 баллами. Наталья Непряева (Россия) занимает третье место, набрав 1356 баллов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо занял первое место в рамках мужской спринтерской гонки свободным стилем на 12-м этапе Кубка Мира лыжным гонкам в норвежском Драммене.

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