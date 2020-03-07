Уфа, , 17:38 — REGNUM 7 марта состоялся четвертый матч серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между уфимским «Салаватом Юлаевым» и омским «Авангардом». Встреча прошла на «Уфа-Арене» и завершилась победой гостей со счетом — 1:5.

В составе победителей голевыми действиями отметились Кирилл Семенов (дубль), Алексей Потапов, Коди Франсон и Алексей Емелин. У проигравших шайбу забросил Теэму Хартикайнен.

Таким образом, счет в серии между уфимским «Салаватом Юлаевым» и «Авангардом» стал 2:2. Пятый матч серии между этими командами состоится в Омске.

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