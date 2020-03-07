Ливерпуль, Великобритания, , 17:33 — REGNUM Матч 29 тура Английской Премьер-лиги сезона 2019/20 между «Ливерпулем» и «Борнмутом» был разыгран на стадионе «Энфилд». Игра завершилась волевой победой «мерсисайдцев» со счетом 2:1.

Первый мяч на 9 минуте матча забил 28-летний английский нападающий «вишен» Каллум Уилсон после передачи Джефферсона Лерма — 0:1. На единственный гол гостей «Ливерпуль» ответил двумя голами за авторством Мохаммеда Салаха и Садио Мане на 25 и 33 минутах матча соответственно.

Лучшим игроком матча с оценкой 8,64 был признан вингер сборной Сенегала Садио Мане, забивший один гол, отдавший ассист и совершивший 3 успешные обводки и 1 отбор. Точность передач футболиста составила 73%.

«Ливерпуль», набрав 82 очка, укрепился на первой позиции в турнирной таблице АПЛ. «Борнмут» с 27 баллами расположился на 18 месте.