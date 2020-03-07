Лондон, , 17:05 — REGNUM Матч 29 тура Английской Премьер-лиги между «Арсеналом» и «Вест Хэмом» пройдет 7 марта в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».

Бригада арбитров: Мартин Аткинсон | Ли Беттс | Сиан Массей.

«Арсенал»: Бернд Лено, Сократис Папастатопулос, Пабло Мари, Давид Луис, Букайо Сака, Гранит Джака, Месут Озил, Дани Себальос, Николя Пепе, Пьер-Эмерик Обамеянг, Эдуард Нкетиа.

«Вест Хэм»: Лукаш Фабьянски, Аарон Крессуэлл, Анджело Огбонна, Исса Диоп, Джереми Нгакиа, Марк Нобл, Джаррод Боуэн, Пабло Форналс, Майкл Антонио, Деклан Райс, Себастьен Аллер.