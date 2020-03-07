Оренбург, , 16:14 — REGNUM Футболисты клуба «Оренбург» на своем поле переиграли тульский «Арсенал» в матче двадцать первого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая завершилась со счётом 2:0, прошла 7 марта на стадионе «Газовик» в Оренбурге.

Героем встречи в составе хозяев поля стал Джордже Деспотович, оформивший дубль.

Отметим, что после двадцати матчей в чемпионате России «Оренбург» пока занимает одиннадцатое место в турнирной таблице, имея в активе 23 очка. Клуб «Арсенал», набравший 28 баллов после двадцати одной игры, находится на шестой позиции.

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