Эр-Рияд, 7 марта 2020, 08:26 — REGNUM В Саудовской Аравии в связи с распространением коронавируса объявили запрет для зрителей на посещение всех проводимых в стране спортивных мероприятий. Об этом министерство спорта королевства 6 марта сообщает на своей странице в Twitter.
«Министерство спорта объявляет о прекращении массового участия во всех спортивных соревнованиях, во всех играх с завтрашнего дня, субботы, 7 марта 2020 года, до дальнейших уведомлений», — говорится в сообщении спортивного ведомства.
Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта власти Саудовской Аравии распространили запрет на паломничество в Мекку и Медину, ранее касавшийся только иностранных граждан, и на жителей королевства.
В настоящее время число заболевших на территории Саудовской Аравии достигло пяти человек.
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