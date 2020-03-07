Эдинбург, Великобритания, , 03:12 — REGNUM Матч между женскими сборными Франции и Шотландии по регби был отменен из-за выявления коронавируса у игрока шотландской команды, сообщает агентство «Синьхуа».

Сообщается, что сборная Шотландии 23 февраля вернулась домой с северной Италии, где должен был состояться матч против итальянской сборной. Матч отменили, и команда вернулась домой, однако у одного из игроков шотландской сборной был обнаружен коронавирус нового типа. Еще семеро игроков команды находятся на самоизоляции из-за подозрений на инфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, с 5 марта все матчи чемпионата Италии по футболу будут проходить без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса нового типа. В таком формате футбольные матчи будут проходить до 30 марта.

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