Москва, 6 марта 2020, 23:55 — REGNUM Команда Святослава «svyat» Довбаха одержала уверенную победу над белорусским коллективом со счетом 2:0 на двух картах Vertigo (16:14) и Overpass (16:8). «Hard Legion» стал пятой командой, вышедшей на CIS Minor в Рио, который пройдет с 26 апреля по 2 мая.
Самыми ценными игроками противостояния стали Дмитрий «rAge» Болотов, Игорь «Forester» Безотеческий и Владислав «Krad» Кравченко, настрелявший 43, 41 и 45 фрагов соответственно.
В составе Nemiga отличился Рассим «Jyo» Валиев, коэффициент k/d которого составил 1,24.