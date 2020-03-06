Мадрид, , 22:41 — REGNUM Первый мачт 27-го тура испанской Примеры сезона 2019/20 между «Алавесом» и «Валенсией» пройдет на стадионе «Мендисорроса». Бригада арбитров: Хесус Гил, Анхель Невадо Родригес, Хавьер Мартинес Николас, Антонио Альберола.

«Алавес»: Фернандо Пачеко, Рубен Дуарте, Родриго Эли, Виктор Лагуардиа, Химо, Виктор Камараса, Луис Риоха, Любомир Фейса, Эдгар Мендес, Лукас, Хоселу.

«Валенсия»: Яспер Силлессен, Хосе Гайа, Муктар Дьякаби, Габриэль Паулиста, Алессандро Флоренци, Жоффрей Кондогбья, Карлос Солер, Даниэль Васс, Даниэль Парехо, Денис Черышев, Кевин Гамейро.