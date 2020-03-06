Берлин, , 22:24 — REGNUM Матч 25 тура Бундеслиги 2 сезона 2019/20 между командами «Нюрнберг» и «Ганновер» был разыгран на стадионе «Грундиг-Штадион». Игра завершилась уверенной победой гостей.

Первый мяч на 18 минуте матча забил 23-летний немецкий центральный защитник Тимо Хюберс после передачи Доминика Кайзера. Через 9 минут Линтон Майна удвоил преимущество гостей. Ассистом отметился Седрик Тойчерт. В компенсированное время Хендрик Вейдандт забил последний мяч в этой встрече — 0:3.

«Ганновер-96», набрав 32 очка, поднялся на 9 позицию. «Нюрнберг» с 29 баллами опустился на 13 место в турнирной таблице лиги.