Берлин, , 20:57 — REGNUM Матч 25 тура немецкой Бундеслиги сезона 2019/20 между «Падерборном-07» и «Кельном» начнется в 22:00 по МСК в Падерборне на стадионе «Бентелер-Арена».

Стартовые составы:

«Падерборн-07»: Леопольд Цингерле, Джамилу Коллинз, Лоран Янс, Себастьян Шонлау, Кристиан Штродьек, Кай Прегер, Кристофер Антви-Аджей, Себастьян Василиадис, Самуэль Кари Фридьонссон, Свен Михель, Деннис Србены.

«Кельн»: Тимо Хорн, Бенно Шмиц, Тони Ляйстнер, Хорхе Мере, Кингсли Эхизибей, Флориан Кайнц, Эльве Скири, Исмаил Якобс, Йонас Хектор, Антони Модест, Марк Ут.