Маму, , 19:40 — REGNUM Как сообщалось ранее, 5 марта в Гвинее произошло дорожно-транспортное ДТП с участием автобуса, который перевозил местную футбольную команду. Инцидент унес жизни девяти футболистов, к списку которых приписывали двоюродного брата хавбека «Ливерпуля» Наби Кейта Альмани.

По последней информации Liverpool Echo, утверждение о смерти Альмани Кейта оказалось ложным. Футболист жив и сейчас находится в больнице.

«Мы рады заявить, что Альмани жив и в настоящее время госпитализирован», — заявляет агентство Fella Sport Management, которое представляет интересы игрока.

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